محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

عقد ا لدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لمناقشة ع دد من الملفات والموضوعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتى تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي.

وحضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس حسام حنفى ممثل هيئة التنمية الصناعية، الدكتور تامر مبروك ممثل هيئة الاستثمار، المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة ، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب،المهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية، سلمى فتحي وكيل مكتب خدمة المستثمرين ومسؤولة منطقة 1/31،المهندس أحمد رياض مسؤول منطقة 2/31، نسمة محمد مسؤولة منطقة 4/31، وأعضاء مجلس الإدارة من جهاز مدينة بني سويف والجهاز التنفيذي للمشروعات وممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بمناطق المحافظة الصناعية.





وناقش ال محافظ خلال الاجتماع ع ددًا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتى تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق والإنارة العامة بالمناطق وطلبات التملك والتخصيص ومنح مهلة لاستكمال بعض أعمال المرافق بمنشآت ومصانع المناطق الصناعية.





وأكد محافظ بني سويف أهمية تفعيل دور جمعيات المستثمرين مع بعض أصحاب المشروعات والمصانع لحثهم على بذل مزيد من الجهد و التعاون والالتزام بما يخصهم في جانب سداد تكلفة صيانة المرافق، بالإضافة إلى تكليف مديري المناطق الصناعية باستمرار التنسيق والتواصل مع شركات المرافق والخدمات والجهات ذات الصلة لمتابعة أعمال تسليم المرافق وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير كافة احتياجاته للدفع بهذا لقطاع الحيوي ، بجانب تكليف شركة الكهرباء بعمل مراجعة شاملة لموقف الإنارة العامة بالمناطق الصناعية وذلك بالتنسيق مع إدارات المناطق والجهاز التنفيذي لضبط معدلات الاستهلاك وترشيد الاستخدام،فضلا عن التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لوضع حل جذري ونهائي فيما يخص بعض المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتوفيق أوضاعها بيئيًا.





ووافق المجلس على مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار للسير في إجراءات تملك عدد 2 قطعة أرض لمشروعين بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية وذلك وفق الإجراءات والقوانين المنظمة لذلك،بجانب الموافقة على تخصيص مساحة لإقامة محطة تقوية لشبكة المحمول لإحدى شركات الاتصالات بمنطقة بياض العرب"شريطة" الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وذات الصلة في هذا الشأن .





إضافة إلى الموافقة على تخصيص مقر لبنك الإسكندرية بالمبنى الإداري لمنطقة كوم أبوراضى وذلك بغرض إنشاء " وحدة مصرفية" لخدمة الاستثمار والتيسير على المستثمرين في المعاملات البنكية والمصرفية ، بجانب الموافقة على منح مهلة أربعة أشهر للمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بمنطقة بياض العرب لإنهاء ترخيص خزان المياه الخاص بالحماية المدنية و تركيب عدادات المياه والكهرباء.