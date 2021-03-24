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محافظات

صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:09 ص
تكريم الموظف المثالي
تكريم الموظف المثالي والأم المثالية
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان إحتفالية لتكريم الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية بمناسبة بلوغه سن التقاعد ، والتي تزامنت مع إحتفالية الموظف المثالي والأم المثالية.

وأشرفت علي التنظيم إدارة الخدمة الإجتماعية تحت إشراف حنان بيرم بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل الوزارة .

وقد شهدت الإحتفالية تكريم الحاصلين على جائزة الموظف المثالي وهم أفضل طبيب مثالي الدكتور ةمحمد عبد المنعم سرور، أفضل مدير مثالي حسين محمد حسن، أفضل موظف مثالي شئون العاملين جمال محمود خليل، أفضل موظف مثالي الميزانية إنتصار طايع، أفضل وموظف مثالي حسابات أحمد حسين.

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كما تم تكريم أفضل موظف مثالي عن مركز دراو عرفة فؤاد نوبي ، أفضل موظف مثالي كوم أمبو محمد احمد عوض ، أفضل موظف مثالي نصر النوبة باتعة محمد حسن ، أفضل موظف مثالي إدفو محمد حسيب أحمد ، أفضل عامل مثالي المديرية بسطاوي نادي حمودة .

كما تم تكريم بعض النماذج في مسابقة الأم المثالية كل من صفية عفيفي عبد الظاهر بديوان المديرية ، وزكية علي محمد من إدارة أسوان، ونوال نصر الدين محمد بإدارة دراو، ومني محمد الليثي بإدارة كوم أمبو، وأميمة سليمان عبد المجيد بإدارة نصر النوبة، ونور الهدي عبد الباري بإدارة إدفو.

وفي ختام الحفل قام وكيل الوزارة بتقديم شهادات التقدير والهدايا للأمهات المثاليات ، والموظفين المثاليين ، تكريمًا لهم ، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات بمحافظة أسوان ، عطائهن وتضحياتهن، متمنيًا لهن دوام الصحة والسلامة والسعادة .
صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد
صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد
صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد
صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد
صحة أسوان تنظم احتفالية لتكريم الموظف المثالي والأم المثالية.. شاهد
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