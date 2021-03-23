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رياضة

طارق أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:24 م
طارق أبو العينين
طارق أبو العينين خلال لقائه مع اللاعبين
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عقد طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، جلسةً خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش مران اليوم.

وتحدث طارق أبو العينين، إلى اللاعبين، عن أهمية المرحلة المقبلة من الدوري، مطالبًا بالتحلي بالشخصية القوية التي كان لها اليد العليا في النتائج الإيجابية لفريق سيراميكا كليوباترا في بداية الدوري.

أبو العينين انتقل للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على مدى أهميتها وصعوبتها، مؤكدا أن اللعب بهدوء وثبات، مع القتال داخل الملعب، سوف يحقق النقاط الثلاث باللقاء، رغم قوة الدراويش وجهازه الفني الجديد.

وأشار المشرف العام على الكرة في حديثه مع اللاعبين، إلى أن النادي يتمتع باستقرار كبير، معربا عن ثقة النادي الشديدة في المجموعة الحالية التي تدافع عن اسم الفريق، مطالبا الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الثالث من أبريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
طارق أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي
طارق أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي
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