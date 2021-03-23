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أخبار العالم

رسالة مهمة من وزير الدفاع السعودي لليمنيين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع على حسابه الخاص على تويتر "إننا سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة العربية السعودية وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام. 

وأشار إلى أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

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