سفير مصر بكينيا يكشف عن تفاصيل تواجد المنتخب المصري وأهم الاستعدادات .. فيديو

قال السفير خالد الابيض سفير مصر بكينيا أن كينيا تتمتع الأن بجو ربيعى مؤكدا أن درحة الحرارة لن تزيد عن 30 درجة مئوية فنحن في اخر موسم الجاف وكان هناك أمطار الجمعة والسبت ومن المتوقع أن يكون الجو جيد يوم مباراه منتخب مصر مع كينيا.





واضاف الأبيض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنه بصفة عامة فى كينيا يوجد اجراءات صارمة بأرتداء الكمامات وتباعد اجتماعى ومطهرات واجراءاتهم جيدة.





وتابع سفير مصر بكينيا أن منتخب مصر جاء قبل المباراه بيومين مؤكدا أن تحركات المنتخب المصري محدودة فأتجهوا من المطار على الفندق ويتوجهوا من الفندق على الملعب الذي تقام عليه المباراه وبعدةا بيوم ستكون المباراه وبعد ذلك السفر.



