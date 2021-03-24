أخبار التوك شو.. ارتفاع في درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في شهر رمضان.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لأصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تمس المواطن بشكل مباشر وتؤثر على حياته اليومية نعرض لكم أبرزها:





قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، إنه يفضل عدم خروج الأطفال وكبار السن من البيت، بالإضافة إلى عدم خروج مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بسبب الموجة الترابية التي نشهدها خلال الوقت الحالي.









كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن 58% من مشاكل أولياء الأمور مع باصات المدارس تم حلها.









كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة في شهر رمضان المقبل، موضحًا أن فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسبة الرطوبة في الصيف تكون أعلى وتصل لـ90%.









قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إن الفترة الحالية من العام يكون بها العديد من التقلبات الجوية الحادة، مؤكدا أن درجات الحرارة ترتفع وتنخفض وقد يكون الهواء محملا بالأتربة.









قال الإعلامي نشأت الديهي إن اليوم شهد استجوابا لـ أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أمام البرلمان الإثيوبي، حول أزمة سد النهضة، والأزمة الحدودية مع السودان، والانتهاكات العرقية بإقليم التيجراي، والتي أدت لاتهامات واضحة من الولايات المتحدة للحكومة الإثيوبية.









قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك بوادر وتحركات للمصالحة مع تركيا، ولكوننا إعلام دولة مصرية تحدثنا عن وجود مفاوضات حالية للتصالح، ووزير الخارجية أعلن ذلك، ولا بد للإعلام أن يفسح المجالات.









قالت الدكتورة ميري ألكسندر، أول امرأة مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية، إنه تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لها، معقبة: "فخورة أني مصرية، وبشجع باقي المصريات إننا قادرين على تحقيق أي شيء".









شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن البعض منهم يتحدث عن مصالحة وفي المقدمة إبراهيم منير القيادي الإخواني.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن غدًا هو اليوم العالمى للدرن، موضحًا أن هناك دولا أفريقية ما زالت تعانى من هذا المرض.









قال الإعلامي نشأت الديهي إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نظم اليوم اجتماعا مغلقا بين وزير الري، ونخبة من خبراء الري المصريين وعدد من الإعلاميين للحديث عن تطورات قضية سد النهضة، مسجلًا احترامه وتقديريه الشديد لمدرسة الري المصرية التي لم تأخذ حقها إعلاميًا وشعبيًا، وهي مدرسة عرقية فنية يُشار لها بالبنان.



