ننشر ضوابط تقييم مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الدولية العام الدراسي 2020-2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم "تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية".



