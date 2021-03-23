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تعليم

ننشر ضوابط تقييم مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الدولية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:25 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الدولية العام الدراسي 2020-2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم "تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة، فسيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

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