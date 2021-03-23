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أخبار العالم

إسبانيا وروسيا ترحبان بمبادرة السعودية بشأن اليمن: ندعم إنهاء الأزمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:37 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا
 رحبت الحكومة الإسبانية اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.


وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها اليوم: إن إسبانيا ترحب بإعلان المملكة وقف إطلاق النار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في اليمن.


وأكدت في بيانها، دعم الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإنهاء الأزمة في اليمن.


كما رحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.


وقالت الخارجية الروسية: "موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية"، موضحة أن موسكو "دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد
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