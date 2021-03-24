أستاذ طب نفسي : المتحرش بفتاة المترو يعاني اضطراباً جنسياً

قال دكتور إبراهيم حسين استاذ الطب النفسي، إن ما تم من متحرش المترو من القيام بالعري الاستعراضي؛ مدرج فى الأمراض الجنسية، وهو اظهار الاعضاء التناسلية لشخص آخر مما يسبب الذعر للآخرين .





وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن هذا الفعل مجرم في العالم كله وليس مصر فقط، مشيرا إلى ان تصرف الفتاة بتصويره؛ هو قرار صائب.





وتابع أستاذ الطب النفسي أن اغلب مرضى الإضطراب الجنسي لا يخضعون للعلاج الا عند تعرضهم لصدمة القانون، مؤكدا أن 30% يتم كشفهم أو تصويرهم.



