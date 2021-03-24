انخفاض الحرارة 12 درجة خلال الساعات المقبلة .. أستاذ مناخ يحذر : لا تخففوا الملابس

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن فصل الربيع بدأ في مصر في 21 مارس الماضي، ومصر تتعرض لموجات خمسينية تزداد فيها سرعات الرياح محملة بالرمال والأتربة .





وأضاف على قطب في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ذروة الرياح المحملة بالرياح والأتربة كانت أمس واليوم.





وتابع علي قطب : "درجة الحرارة الان في انخفاض ملحوظ وتصل لـ 18 درجة مئوية وذلك دليل على وجود انخفاض في درجات الحرارة غدا ".





وحذر على قطب:" لا تخففوا الملابس ودرجات الحرارة في انخفاض من الغد وتنخفض درجات الحرارة 12 درجة عن اليوم "، مضيفا:" انتهاء الرياح المحملة بالرمال والأتربة ولن نشهدها مرة اخرى".