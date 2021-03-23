ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القطامي: اهتمام الرئيس بالبسطاء والمرأة والمهمشين سمة رئيسية لحكمه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:38 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن اهتمام الرئيس السيسي بالبسطاء والمهمشين والعمل على تخفيف المعاناة عن المرأة المصرية سمة رئيسية لحكمه، وضرب المغازي مثلا بالاهتمام الكبير من جانب الرئيس السيسي بحالة "سيدة الترويسيكل" السيدة ناهد جمال واتصاله بها هاتفيًا وتأكيده على الاستجابة التامة لطلباتها في توفير شقة ومحل لمواصلة رحلتها وكفاحها في تربية بناتها الخمسة.

وشدد القطامي خلال تصريحات  له اليوم، أن الرئيس السيسي لا يتأخر في الاستجابة لمختلف الحالات الانسانية، مضيفا  أن قراراته تؤكد الانحياز التام لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا الى أن توافر مختلف السلع والخدمات في الأسواق وبأسعار في متناول الجميع، وإقامة معارض لتوزيع السلع ومنافذ للبيع في مختلف المحافظات يؤكد على الإيمان التام بقدرة كل أسرة مصرية على توفير متطلباتها.

واوضح عضو مجلس النواب، ان  اعتماد زيادة كبيرة في الرواتب والمعاشات، واعتماد الترقيات ورفع الحد الأدنى للأجوار إلى 2400 جنيه،  يؤكد الإصرار على حياة كريمة لملايين المواطنين،

وشدد على أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في الرواتب لمختلف القطاعات وتحسينا مستمرا للخدمات، والبدء في مبادرة حياة كريمة لتطوير مستوى المعيشة في الريف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

42 مشروعا في 14 محافظة.. القطامي: مصر عازمة على إنهاء العشوائيات

برلماني: زيادة استثمارات الصحة بنسبة 100% إشارة واضحة لمواجهة كورونا

الصوامع العملاقة.. برلماني: مصر حريصة على تعزيز مخزون القمح والسلع الأساسية

نائب: السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لإنهاء أزمة قانون الشهر العقارى

نائب: إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 يؤكد تقدير الدولة لدورها

بعد توجيهات الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.. نواب: السيسي يحقق عدالة الأجور.. وخير من يحنو على المصريين في الأزمات

ترشيحاتنا

هاني شاكر : كان هناك مخطط لإسقاط الزمالك

محمد منير يعلن انتماءه الكروي وأسرار عمرو دياب

محامي فتاة ميت غمر عن البراءة : الحُكم صدمة كبيرة لنا وللفتاة

تربص وعناد غير مفهومين .. أزمة بين الأهلي وحسام البدري بسبب أيمن أشرف

لماذا نعت نقابة الأطباء عصام العريان ولم تنعَ نوال السعداوي؟

تحرك وحدات عسكرية .. تحذير شديد اللهجة من الداخلية الإماراتية لسكان تلك المنطقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور