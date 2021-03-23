القطامي: اهتمام الرئيس بالبسطاء والمرأة والمهمشين سمة رئيسية لحكمه

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن اهتمام الرئيس السيسي بالبسطاء والمهمشين والعمل على تخفيف المعاناة عن المرأة المصرية سمة رئيسية لحكمه، وضرب المغازي مثلا بالاهتمام الكبير من جانب الرئيس السيسي بحالة "سيدة الترويسيكل" السيدة ناهد جمال واتصاله بها هاتفيًا وتأكيده على الاستجابة التامة لطلباتها في توفير شقة ومحل لمواصلة رحلتها وكفاحها في تربية بناتها الخمسة.





وشدد القطامي خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي لا يتأخر في الاستجابة لمختلف الحالات الانسانية، مضيفا أن قراراته تؤكد الانحياز التام لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا الى أن توافر مختلف السلع والخدمات في الأسواق وبأسعار في متناول الجميع، وإقامة معارض لتوزيع السلع ومنافذ للبيع في مختلف المحافظات يؤكد على الإيمان التام بقدرة كل أسرة مصرية على توفير متطلباتها.





واوضح عضو مجلس النواب، ان اعتماد زيادة كبيرة في الرواتب والمعاشات، واعتماد الترقيات ورفع الحد الأدنى للأجوار إلى 2400 جنيه، يؤكد الإصرار على حياة كريمة لملايين المواطنين،



