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أحمد خالد صالح يكشف للجمهور حالته الصحية وصحة هنادي بعد إصابتهما بـ كورونا ..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:52 م
الفنان أحمد خالد
الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا
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ندى رأفت
طمأن الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره على صحته وصحة زوجته الفنانة هنادي مهنا، قائلًا "الحمد لله كويسين والأعراض عند هنادي تراجعت بعد مرورنا بيومين صعبين، ونسير على تناول العلاج وفقًا للبروتوكول المعلن من وزارة الصحة".

وأضاف أحمد خالد صالح في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"  "بالنسبة لي لم يكن لدي أعراض بعد الإصابة سوى بعض "التكسير"،  وأسير على البروتوكول منذ أربعة أيام". 

وحول من المتسبب في نقل العدوى للآخر، قال "الله أعلم لو حاولنا نجاوب على ده هندخل في دايرة مش هنخرج منها، وهنفضل نلف حوالين نفسينا كتير وربنا يعيدنا منها على خير". 

وحسم "صالح" الجدل المثار حول نزوله لاستكمال تصوير دوره في مسلسل رمضان أثناء إصابته بـ كورونا، قال "بعيد بقى عن فكرة المثار على السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين وأني بنزل اصور وانا مصاب بس كلام حمايا الموسيقار هاني مهنا إقتطع من سياق ووضع في "مانشيت" أثار الجدل ومنطقيًا استحالة هيقول حد الكلام ده إلا لو كان قاصد يضر الشخص". 

وأكمل "من قبل إصابتي بكورونا بعشرة أيام لم أذهب إلى الاستوديو بسبب طبيعة جدول التصوير ودي مصادفة وفضل من ربنا وفي يوم ظهور نتيجة تحاليلي أنا وهنادي كلمتهم في اللوكيشن وابلغتهم بالاصابة"، مختتما "مافيش إنسان طبيعي ينزل شغله وهو مصاب لانه إحساس بالذنب كبير".
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