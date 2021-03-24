ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عامل إثر انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:35 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
لقى عامل مصرعه اثر انقلاب دراجة بخارية بطريق عزبة حسن التابعة لقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف بالطريق الزراعى ونقلته سيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي  .

وتلقى اللواء محمد مراد مدير الامن اخطارا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعى امام عزبة حسن التابعة لقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف بسبب السرعة.

وبالانتقال لموقع الحادث؛ تبين انه أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية محمد يوسف عبدالعليم 45 سنة من قرية بنى هارون بمركز بنى سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.

إقرأ ايضا : 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور