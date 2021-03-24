مصرع عامل إثر انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

لقى عامل مصرعه اثر انقلاب دراجة بخارية بطريق عزبة حسن التابعة لقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف بالطريق الزراعى ونقلته سيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي .





وتلقى اللواء محمد مراد مدير الامن اخطارا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعى امام عزبة حسن التابعة لقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف بسبب السرعة.





وبالانتقال لموقع الحادث؛ تبين انه أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية محمد يوسف عبدالعليم 45 سنة من قرية بنى هارون بمركز بنى سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.





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