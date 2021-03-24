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تعليم

ننشر طرق وضوابط تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:23 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق وضوابط تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني.

حيث قال وزير التربية والتعليم، تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع وتعقد بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.
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