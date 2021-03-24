الجمعة 26 مارس.. إذاعة حفل أنغام ومريام فارس حصريًا عبر تطبيق فن بوكس

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن إذاعة حفل، الفنانة أنغام، والفنانة مريام فارس، لأول مرة أونلاين وحصريًا عبر تطبيق فن بوكس، يوم الجمعة 26 مارس المُقبل.
الحفل الذي سبق وأحيته النجمتين أنغام ومريام فارس، في 2019، سيشاهده الجمهور لأول مرة أونلاين، يوم الجمعة المُقبل، وكشفت روتانا، أن الحفل الذي جاء ضمن «جلسات الثمانة - موسم الرياض 2019»، سيذاع في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، يوم الجمعة 26 مارس.
يذكر ان أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الأجتماعى والأجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
على جانب أخر نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تَرَهما أبدا بسبب ظروف كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة.
وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".