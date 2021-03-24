الجمعة 26 مارس.. إذاعة حفل أنغام ومريام فارس حصريًا عبر تطبيق فن بوكس

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن إذاعة حفل، الفنانة أنغام، والفنانة مريام فارس، لأول مرة أونلاين وحصريًا عبر تطبيق فن بوكس، يوم الجمعة 26 مارس المُقبل.





الحفل الذي سبق وأحيته النجمتين أنغام ومريام فارس، في 2019، سيشاهده الجمهور لأول مرة أونلاين، يوم الجمعة المُقبل، وكشفت روتانا، أن الحفل الذي جاء ضمن «جلسات الثمانة - موسم الرياض 2019»، سيذاع في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، يوم الجمعة 26 مارس.



