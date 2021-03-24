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أخبار العالم

نتنياهو يعلن الفوز بفارق ضخم في انتخابات إسرائيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:04 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت اليوم.

وكتب نتنياهو قبل قليل على تويتر: "مواطنو إسرائيل، شكرًا، لقد منحتم نصرًا كبيرًا لليمين والليكود تحت قيادتي. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالي..  نحن في رمز المنطقة 3 والتالي في رمز المنطقة 1".

وأضاف: "من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمن إسرائيل وأرض إسرائيل.. هذا ما فعلناه.. أحبكم".

ورغم إعلان نتنياهو فوزه تظل النتائج غير حاسمة، حيث ظهر حزب الليكود كأكبر حزب فردي وهيمنت الأحزاب اليمينية على النتائج ، وفقًا لاستطلاعات الرأي. لكن بعض هذه الأحزاب تعارض نتنياهو ، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا يوجد فائز واضح في الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء ، مما يترك مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤكد ويشير إلى استمرار الجمود السياسي.

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