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فن

يناقش التحرش والانحرافات السلوكية .. برنا إبراهيم تبدأ تصوير مسلسل الطاووس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:14 ص
برنا إبراهيم
برنا إبراهيم
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سعيد فراج
انضمت الفنانة الشابة برنا إبراهيم إلى فريق عمل مسلسل «الطاووس»  والذي يدور في إطار اجتماعي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ومسلسل الطاووس بطولة كلا من جمال سليمان، سهر الصايغ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، مها نصار، فرح الزاهد، نهال عنبر، عابد عناني وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل «الطاووس» في إطار اجتماعي يتناول موضوع من الموضوعات الاجتماعية الشائكة (التحرش) عن فئة من الشباب المدللين وأهلهم أصحاب نفوذ وسطوة، ولديهم انحرافات سلوكية، كما يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب.
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