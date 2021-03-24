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رياضة

رونالدو ينتظر عرضاً من ريال مدريد للرحيل عن يوفنتوس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:30 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، يرحب بالعودة لصفوف ريال مدريد الإسباني.
وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن رونالدو سيكون على استعداد لمغادرة يوفنتوس الإيطالي حال تلقيه اتصال رسمي من نادي ريال مدريد الإسباني من أجل عودته لصفوف الفريق.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيكون متفتحًا في مسألة رحيل لاعبه كريستيانو رونالدو الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي يوفنتوس سيوافق على بيع رونالدو لأي ناد راغب بضمه الصيف المقبل مقابل 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كانت نية رونالدو تكمن في الرحيل فإن نادي يوفنتوس سيتفاوض على ذلك.

كما أكدت الصحيفة أن نادي يوفنتوس لن يجدد عقد كريستيانو رونالدو، فإن لم يرحل عن الفريق الصيف المقبل، سيقضي آخر مواسمه مع الفريق الموسم المقبل دون تجديد عقده.

وكان رونالدو قد انتقل لصفوف نادي يوفنتوس صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو، بعد 9 سنوات قضاها مع اللوس بلانكوس.
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