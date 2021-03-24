مشروع برلماني يعيد الأمل لـ كبار السن.. تفاصيل

قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب إنه يحزن عندما يشاهد مسنا يمد يده من أجل الحصول على الأموال.

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بجميع المواطنين، ولذلك هذا المشروع يعيد الأمل إلى كبار السن.

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بجميع المواطنين، ولذلك هذا المشروع يعيد الأمل إلى كبار السن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن أى شخص يسيئ لـ شخص كبير السن يعاقب بالقانون، ولذلك مشروع قانون حقوق المسنين الذى تم تقديمه للحكومة يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن أى شخص يسيئ لـ شخص كبير السن يعاقب بالقانون، ولذلك مشروع قانون حقوق المسنين الذى تم تقديمه للحكومة يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين.





ويتضمن مشروع القانون العديد من المزايا والحوافز التي تم رصدها لوضع هذه الفئة تحت حماية المظلة الإجتماعية بما يهدف إلي تحسن أحوالهم ومنع كافة سبل الإنتهاكات والتجاوزات التي يواجهونها سواء من الأقربون أو الغرباء مما يعمل علي توفير حياة كريمة لهم .





مزايا وحوافز للمسنين





1- التمتع بخدمات التأمين الصحى ان يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك .والزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.





2- الإعفاء من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019.





3- الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون.





4- تخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.





5- وضع مسئولية رعاية المسنين علي الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤلية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد افراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.





6- الحق في الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.ويشمل حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.





7- كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المينين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة .





8- و ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية بمختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات .



