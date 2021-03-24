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ديني

شريعة الأزهر بدمنهور تنتهي من التصحيح الإلكتروني في إطار مبادرة التحول الرقمي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:57 ص
كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون بدمنهور
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محمد شحتة
أنهت كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أعمال التصحيح الالكتروني مساء الثلاثاء، وذلك من خلال فريق الدعم الفني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة  بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة،  تسابق الزمن من أجل الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن. 

وأكد أن إدارة  الجامعة وجهت  الكليات بضرورة المسارعة نحو إنهاء أعمال التصحيح  الإلكتروني، في أقرب وقت ممكن. 

كما أعلن  "الشربيني" حرص الجامعة على  تعظيم الاستفادة من التطبيقات الرقمية ومواكبة متغيرات العصر في النظم التعليمية، وتوفير الدعم  اللازم لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التعامل مع هذه النظم الإلكترونية، حيث  بلغت الكليات التي طبقت  نظام التصحيح الإلكتروني، ٢٧ كلية.

من جانبه أضاف الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، حرص الكلية  على إجراء الامتحانات الإلكترونية، في إطار  دعوة القيادة السياسية كافة المؤسسات  للاهتمام بتطبيقات التحول الرقمي، وأن إدارة الكلية تستجيب للرؤية التي تتبناها الجامعة، لتطبيق برامج وتطبيقات من شأنها الإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن  نظام التصحيح الالكتروني يحقق عدالة التصحيح، من خلال تحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكتروني، لافتا أن الهدف الرئيس من هذا النظام هو التركيز على قياس الفهم لدى الطلاب إضافة إلى توفير الحيادية المطلقة في التصحيح، كما أنه يقلل من حالات الغش، ويوفر الجهود الكبيرة التى كان يبذلها أستاذ المادة فى التصحيح الورقي خاصة مع الأعداد الكبيرة من الطلاب.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من التدريب على أعمال  التصحيح الالكتروني بكليات الإعلام بالقاهرة والصيدلة بنات القاهرة والطب بنين دمياط والطب بنات بدمياط والتجارة بنات القاهرة والدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة  والدراسات الاسلاميه والعربية بنات القاهرة والشريعة والقانون بالقاهرة والشريعة والقانون بدمنهور.
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