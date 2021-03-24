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مصطفى الفقي : كورونا نشر الرعب في أنحاء الدنيا وأظهر أسوأ ما في البشرية .. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:10 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
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محمود محسن
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن أزمة كورونا من أكثر الموضوعات التي أثيرت حولها الشائعات الكبيرة حولها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني خشيت الحصول على التطعيم كورونا بسبب الهواجس ولكن دكتور علي الدين هلال نصحني به وأرتدي الكمامة رغم حصولي على تطعيم كورونا.

وتابع المفكر السياسي أن تطعيم كورونا يسبب صداعا وهمداناً في الجسم وآلامًا بسيطة، مؤكدًا أن كورونا نشر الرعب في أنحاء الدنيا وأظهر أسوأ ما في البشرية مثل الأنانية.

وأشار الفقي إلى أن الحياة طعمها ليس مثل زمان، مؤكدًا أن بلد الكنانة دائما تنهض وتتغلب على المصاعب.
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