مصطفى الفقي : كورونا نشر الرعب في أنحاء الدنيا وأظهر أسوأ ما في البشرية .. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن أ زمة كورونا من أكثر الموضوعات التي أثيرت حولها الشائعات الكبيرة حولها منذ الحرب العالمية الثانية.





وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني خشيت الحصول على التطعيم كورونا بسبب الهواجس ولكن دكتور علي الدين هلال نصحني به وأرتدي الكمامة رغم حصولي على تطعيم كورونا.





وتابع المفكر السياسي أن تطعيم كورونا يسبب صداعا وهمداناً في الجسم وآلامًا بسيطة، مؤكدًا أن كورونا نشر الرعب في أنحاء الدنيا و أظهر أسوأ ما في البشرية مثل الأنانية.



