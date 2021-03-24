حتحوت يكشف التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا .. ومركز جديد لـ محمد صلاح .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كينيا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.





وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»،" إن تشكيل الفراعنة سيأتي على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





الدفاع : أيمن أشرف أو أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود الونش – محمد هاني





الوسط : طارق حامد – عمرو السولية - تريزيجيه – افشة – محمد صلاح





الهجوم : مصطفى محمد





وأوضح إن حسام البدري، قام بتجربة محمد صلاح في مركز المهاجم؛ تحسبا لتغيير طريقة اللعب، مع نقل أفشة لمركز الجناح الأيمن، مشيرا إلى أن البدري يفضل الاعتماد على أيمن أشرف أو أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، بجانب وجود طارق حامد في وسط الملعب من أجل الحفاظ على التوازن الدفاعي، خاصة أن المنتخب يحتاج نقطة واحدة ويتبقى له مباراة في ملعبه.