لقائدي الدراجات النارية .. احصل على قيادة آمنة عبر عدة خطوات

لاشك أن الدراجات النارية واحدة من اشهر وسائل التنقل داخل العديد من دول العالم، نسبة لاستخدامها في الكثير من المتطلبات اليومية، ولسهولة تنقلها وسرعتها، واستهلاكها المناسب في استخدام الوقود، ومع كل هذه المميزات؛ يوجد الكثير من عوامل الخطورة، والتي ربما تؤثر على حياة قائد الدراجة، ولكن من الممكن تفادي هذه المخاطر والوصول إلى بر الأمان عبر خطوات مهمة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي الدراجات النارية أثناء القيادة.

1 – اتباع القواعد المرورية

يجب على جميع قائدي المركبات ترك مسافات الأمان بينهم وبين المركبة الواقعة أمامهم، لتجنب مخاطر التوقف المفاجئ، كما يجب على قائدي الدراجات النارية الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها، وعدم الانتقال من حارة مرورية إلى أخرى إلا بعد تفعيل زر الانتقال والتأكد من سلامة الإشارات الجانبية.

2 – الاعتماد على عناصر السلامة

لكي نتمتع برحلة امنة و خالية من المخاطر، يجب أن نقوم بارتداء خوذة الرأس و التي تكون بمثابة درع الحماية في حالة الاصطدام، فهي تنص عليها كافة القوانين المرورية نظرًا لأهميتها القصوى لقائدي الدراجات النارية، ولاشك أن ارتداء بدلة الحماية لها دور كبير لاكتمال منظومة السلامة والأمان، كما يجب تدفئة منطقة الصدر لتجنب نزلات الالتهاب الشعبي، وارتداء القفازات الخاصة والتي لها دور كبير في حماية اليد من الصقيع و تيارات الهواء البارد.

3 – الصيانة الدورية

من الأمور اللازمة لقائدي الدراجات النارية أن يتبعوا مواعيد الصيانة الدورية للمركبة، و الكشف بعناية على حالة الإطارات و مستوى ضغط الهواء بداخلها، و الاهتمام بموعد تغيير زيت المحرك لحماية الاجزاء المعدنية الداخلية من التلف، بالاضافة إلى حالة الفرامل و مستوى الرؤية المناسب للمصابيح.