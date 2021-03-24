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سيارات

كيف تحمي سيارتك من خطر الرياح والأتربة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:13 ص
مع زيادة حركة الرياح
مع زيادة حركة الرياح و الاتربة .. كيف تحمي سيارتك من مخاطر ه
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صبري طلبه

ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى مشكلات كبيرة اثناء القيادة، أو حوادث سير لا نحب أن نراها يومًا ما، و هذه الحوادث لا تتعلق بالأمور الفنية على الطريق فقط، فمن الممكن أن تشمل حالات السرقة أو مشكلات كبيرة تنتج عن الرياح و الاتربة، أو التقلبات الجوية المتغيره و التي نشهدها في هذه الفترة على الأخص.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح لقائدي السيارت حول كيفية حماية السيارة من مخاطر التقلبات الجوية.

 

1 – الطريقة الصحيحة للاصطفاف و عوامل الخطر

 

تعتبر عملية الاصطفاف واحدة من اعلى درجات الأمان لقائدي السيارات، و خاصة أثناء زيادة حركة الرياح، فمن الممكن أن تتعرض السيارة إلى التهشم بسبب سقوط احد الاشجار الضحمة أو اعمدة الانارة، و من الأفضل أن نبتعد عن الابنية التي مازالت تحت الانشاء، و مواقع العمل و السقالات الخشبية أو المعدنية، فـ كافة هذه العناصر من الممكن أن تحدث تلفيات كبيرة للسيارة في حالة السقوط.

 

2 – احمي سيارتك

 

من الأفضل أن تقوم بوضع غطاء الحماية على الهيكل الخارجي، لحماية السيارة من مشكلات الاتربة و تجنب وصولها إلى الأماكن الدقيقة، سواء كانت داخل مقصورة القيادة أو اسفل غطاء المحرك، و كما يجب أن تتمتع سيارتك بـ مساحات أمامية و خلفية جيدة تستطيع أن تزيل الغبار لتنظيف الزجاج، وقم بالتأكد من مستوى المياة الواقعة داخل القربة البلاستيكية الخاصة بمساحات السيارة.

 

3 – مخاطر الاتربة على مرضى الجيوب الأنفية و الحساسية.

 

يعاني البعض من مشكلات الجيوب الأنفية و الحساسية، سواء كانت خاصة بحالة الصدر أو الأعين، و لكي نتجنب مخاطر الاتربة و الغبار فلابد أن نقوم بغلق نوافذ السيارة، و تفعيل مكييف الهواء، و ارتداء كمامة طبية لحجب الشوائب و الغبار.

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