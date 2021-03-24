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رياضة

لاعب الريال السابق : مصر تملك مواهب تستحق الاحتراف .. وأتمنى انضمام صلاح للملكي .. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:14 ص
ديفيد سييرا، لاعب
ديفيد سييرا، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق
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محمد رشاد
قال ديفيد سييرا، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إنه سعيد لتواجده في مصر ومشاركته في افتتاح أكاديمية DS الإسبانية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة .

وأضاف ديفيد سييرا ،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه سعيد لمشاركته في هذا الحدث الهام، الذي سيشهد مشاركة 20 ناديا إسبانيا.

وأوضح ديفيد سييرا، أن فكرة المستثمرين جيدة في كرة القدم، والأندية الإسبانية، لها أكاديميات في كل دول العالم، لجلب أفضل اللاعبين إلى الليجا، مؤكدا أن مصر تملك مواهب تستحق الاحتراف.

كما تحدث عن محمد صلاح قائلا :" إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وأتمنى انضمامه لريال مدريد في الفترة المقبلة".

وأكد ديفيد سييرا، أن الفترة الأخيرة شهدت تواجد العديد من الحراس الأفارقة في الدوري الإسباني، ويقدمون مستويات مميزة.

ديفيد سييرا من مواليد 16 سبتمبر عام 1983، لاعب كرة قدم إسباني في مركز حراسة المرمى، لعب مع بونفيرادينا وريال مدريد في فريق الشباب ثم فريق “ج” في الفترة من 1997، وحتى 2004، ونادي فوينلابرادا ونادي فيكتوريا.

وأنهى ديفيد سييرا مشواره مع الساحرة المستديرة عبر بوابة فريق ميامي الأمريكي في عام 2016.
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