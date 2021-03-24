خاص .. ابتكار فريد من نوعه في مجال النفط والغاز بدولة الإمارات

ليس جديداً على أبناء الإمارات خروجهم بابتكارات خارجة عن التفكير النمطي والتقليدي وملامستها لاحتياجات الوطن بشكل عام، إذ يحتل الابتكار موقعًا متقدمًا ضمن أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره واحدًا من الأسس التي ترتكز عليها استدامة النجاح في كل المجالات وحرص واهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه بالمبتكرين .





وترجم هذا على أرض الواقع نماذج عديدة مشرفة تركت بصمة داخل وخارج الإمارات، من بينهم المبتكر الإماراتي المهندس سالم الكعبي الذي سعى من خلال ابتكاراته الصديقة للبيئة أن ينطلق نحو عالم آمن مستدام من خلال ابتكار فريد في مجال الغاز والنفط وهو الابتكار الأحدث له ضمن سلسلة من الابتكارات قام بها الفترات الماضية في مختبره معتمدا على مواد طبيعية صديقة للبيئة وآمنة صحيًا .





كشف "الكعبي"، في حوار له لـ "صدى البلد"، عن ابتكار جديد يتواكب مع استراتيجيات الجديدة للدول من بينها رؤية 2030 و2050 وتوجهها نحو الحفاظ على البيئة من خلال استخدام مواد طبيعية آمنة تقلل من إلحاق الضرر بالبيئة بسبب الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والتي تدخل في أغلب الصناعات، مشيرًا إلى أنه قام بتصنيع مادة طبيعية تحل محل المواد الصناعية " مانع التآكل الطبيعي"، من مواد طبيعية صديقة للبيئة وذات كفاءة عالية،





وقال"الكعبي"، إن الابتكار قائم على مادة طبيعية مستخرجة من أرض الامارات، ونتائجه إيجابية تهدف لـ تقليل نسبة السمية والتلوث فهو آمن صحيًا وبيئيًا وغير مكلف ماديًا، مفصحًا عن خططه المستقبلية بـ فتح خط إنتاج للمواد الطبيعية واستغلال الموارد الطبيعية في دولة الامارات التي تزخر بموارد طبيعية متعددة لخلق بيئة صحية طبيعية من مواد الطبيعة مثل الابتكارات السابقة المصنوعة من اللبان وورنيش البرتقال .