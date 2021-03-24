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الإفتاء : زواج القاصرات والأطفال حرام شرعاً وقانوناً .. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:10 ص
الافتاء
الافتاء
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هاني حسين
قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج المبكر او زواج القاصرات هو الزواج  قبل السن التي حددها القانون بـ 18 سنة.

وأضاف خالد عمران في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "الزواج المبكر وزواج القاصرات حرام شرعًا وقانونًا وقيام الأب بتزويج ابنته في هذه السن حرام شرعًا".

وتابع خالد عمران: "فيما يتعلق بأمور الزواج يجب أن يؤخذ في الاعتبار أحوال البشر في الفترة الزمنية التي نعيش فيها".

وأكمل خالد عمران: "حفظ العرض هو رعاية وحفظ عرض المرأة، مضيفا: "حفظ العرض هو الاعتناء بشخص الأنثى والاهتمام بتربيتها وتعليمها بشكل لائق وليس كونها مشكلة في المجتمع نحتاج إلى تزويجها للتخلص منها".

ولفت خالد عمران إلى: "الزيادة السكانية مشكلة كبيرة ونحتاج إلى تحسين جودة النسل من أجل توفير حياة كريمة وتربية وتعليم وصحة جيدة للأطفال".
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