أبو مسلم : المنتخب لديه عناصر مميزة في الهجوم عكس الفترات السابقة

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق بالعناصر الهجومية في صفوف المنتخب الوطني خلال هذه المرحلة ، عكس المراحل السابقة .
وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الخيارات الهجومية عديدة أمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، فالفريق لديه العديد من المهاجمين المميزين مثل مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي ، ومحمد شريف مهاجم الأهلي ، وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ، و حسام حسن مهاجم سموحة ، بالإضافة إلى بعض مهاجمي الدوري العام هذا الموسم.
وأشار أبو مسلم إلى ان هذا ما يميز المنتخب الوطني في هذه المرحلة عكس الفترات السابقة تحت قيادة المكسيكي خافير أجيري ومن قبله الأرجنتيني هيكتور كوبر ، حيث كان الإعتماد الكلي على محمد صلاح فقط.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.
الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.
الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.
وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".
وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.