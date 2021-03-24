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رياضة

وائل القباني : علامات استفهام حول عدم انضمام أوباما ومحمد إبراهيم لصفوف منتخب مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:20 ص
أوباما
أوباما
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محمد رشاد
تعجبَ وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق من عدم انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا لصفوف المنتخب الوطني خلال المعسكر الخاص بمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الامم الإفريقية .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري استدعى لاعبا واحدا فقط في مركز صانع الألعاب وهو محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ، فكان يجب ضم بديل له ، وأعتقد أن يوسف أوباما ومحمد ابراهيم هما الأنسب لهذا المركز ، وكانا يستحقا الإنضمام بدلًا من محمد فاروق و إسلام عيسى لاعبا بيراميدز .

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.

الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.
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