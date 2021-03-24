وائل القباني : علامات استفهام حول عدم انضمام أوباما ومحمد إبراهيم لصفوف منتخب مصر

تعجبَ وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق من عدم انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا لصفوف المنتخب الوطني خلال المعسكر الخاص بمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الامم الإفريقية .
وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري استدعى لاعبا واحدا فقط في مركز صانع الألعاب وهو محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ، فكان يجب ضم بديل له ، وأعتقد أن يوسف أوباما ومحمد ابراهيم هما الأنسب لهذا المركز ، وكانا يستحقا الإنضمام بدلًا من محمد فاروق و إسلام عيسى لاعبا بيراميدز .
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.
الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.
الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.
وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".
وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.