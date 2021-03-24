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فن

إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد أحمد رزق .. صور

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:58 ص
احمد رزق وانجي
احمد رزق وانجي
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محمد بدران
هنأت الإعلامية انجي علي الفنان احمد رزق بعيد ميلاده الـ45، والذي احتفل به امس الثلاثاء.

ونشرت انجي علي صورة رفقة النجم احمد رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" و علقت قائلة : "‏Happy birthday 🎂🎁🎊🎉🎈"

يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده ، إذ أنه من مواليد 23 مارس عام 1976، ويعد واحدًا من أهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.

بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين  مع الفنانة ليلى علوي  عام 1996  ثم شارك بعدها في فيلم  ست الستات  عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر فى العام ذاته لينطلق بعدها فى عدد من البطولات السينمائية كان اولها فليمى علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافى.

وكشف رزق انه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك الا انه لم يفهم العمل ، مؤكدًا انه وافق على الفيلم لانه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الاحباط التى كان يمر يها  ، مؤكدًا انه لم يندم على العمل .

وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- فى غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله " ازى الصحة " ، وهو الأمر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسلسل هيما ، مؤكدًا أنه لم يقصد ان يغضبهم .

أحمد رزق تزوج من سيدة مغربية من خارج الوسط الفنى بعد ان تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات المصريات ، وأنجب منها ثلاثة أطفال هم عمر ويحيى وحمزة . 

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