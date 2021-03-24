هاني شاكر : كان هناك مخطط لإسقاط الزمالك

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.





وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك مخطط لإسقاط نادي الزمالك، كيف يتم إيقاف رئيس نادي الزمالك، قبل مباراة مهمة في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الأهلي ثم بعد ذلك يتم حل مجلس الإدارة".





وأضاف: "لو في مشاكل مع مرتضى منصور، يرحل هو، ولكن يستمر باقي المجلس، كلنا نعلم أن رحيل مرتضى، لأسباب إعلامية، وليس بسبب مخالفات مالية".





وتابع: "لماذا حتى الأن لم نرى المخلفات المالية، على الرغم من مرور 4 اشهر على حل مجلس الإدارة".