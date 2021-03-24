فرو أبيض .. إليسا بإطلالة شتوية جذابة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صوراً عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت "جاكيت" من الفرو الابيض وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 13 مليونا مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".