بسبب أغنية في فيلم المصير .. محمد منير كاد يضرب يوسف شاهين

كشف الكينج محمد منير، تفاصيل جديدة عن أغنية، علي صوتك بالغنا، مرددًا: "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه؛ روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر."





وعرض برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc فيديو تحدثت فيه الفنانة إلهام شاهين عن علاقتها وعلاقة عائلتها بالفنان محمد منير.





وقالت إلهام شاهين: "صوت منير هو صوت مصر الأصيلة. لما أسمعه خيالي يروح للنيل والأهرامات وآثارنا العظيمة، ويروح للأقصر وأسوان وكل ما فيهم من تراث حضاري عظيم."



