هاني شاكر : جمهور الزمالك مجروح ومذبوح

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، بسبب ما يمر به نادي الزمالك في الوقت الحالي.





وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حزين للغاية بسبب ما يحدث لنادي الزمالك، لم أرَ أي أصوات تنتفض من أجل النادي الأبيض، بعد ما ماحدث له قبل مباراة نهائي افريقيا".





وأضاف :"ما حدث للزمالك قبل نهائي افريقيا، يؤكد أن البعض، كانت لديه رغبة في خسارة الفريق للبطولة".





وواصل: "الإعلام الرياضي، بيضحك على جمهور الزمالك بشعارات رنانة وكاذبة"، مضيفًا :"جمهور الزمالك مجروح ومذبوح، بسبب ما يحدث للنادي حاليًا".



