هاني شاكر : جمهور الزمالك مجروح ومذبوح

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، بسبب ما يمر به نادي الزمالك في الوقت الحالي.
وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حزين للغاية بسبب ما يحدث لنادي الزمالك، لم أرَ أي أصوات تنتفض من أجل النادي الأبيض، بعد ما ماحدث له قبل مباراة نهائي افريقيا".
وأضاف :"ما حدث للزمالك قبل نهائي افريقيا، يؤكد أن البعض، كانت لديه رغبة في خسارة الفريق للبطولة".
وواصل: "الإعلام الرياضي، بيضحك على جمهور الزمالك بشعارات رنانة وكاذبة"، مضيفًا :"جمهور الزمالك مجروح ومذبوح، بسبب ما يحدث للنادي حاليًا".
ويحتاج فريق الزمالك للفوز بمواجهتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من أجل الصعود إلى دور الثمانية، بينما يحتاج ممثل الجزائر إلى التعادل أو الفوز أمام الزمالك أو الترجي.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في إطار استعدادات الفريق للقاء بطل الجزائر.