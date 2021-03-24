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سيارات

بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:58 ص
بقوة 750 حصان ..
بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP
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صبري طلبه

كشفت شركة تعديل السيارت ابوكوليبس عن نسختها الجديدة و التي تأتي بملامح معدلة من النسخة JEEP رانجلر، ولكن هذه النسخة تحمل مفهوماً سداسي العجلات مما يمنحها مظهرا فريدا من نوعه، وإطلالة جديدة لا نراها كثيرًا في عالم السيارات.

 

تحمل هذه المركبة إسم هيليفاير 6X6 حيث تحتوي على عجلات كبيرة بلغ قياسها 40 بوصة ذات نقشات اقرب للمدرعات العسكرية، تدعمها جنوط معدنية فضية اللون متعددة الاضلاع، مع صندوق خلفي مغطى، و مصابيح أمامية غائرة مع امدادات ضوئية تتوسط منطقة غطاء المحرك، و الناحية العلوية من مقدمة السيارة.

 

تضم السيارة عدة تجهيزات داخلية ابرزها نظام صوتي و ترفيهي يدعم انظمة التطبيقات الحديثة، مع خاصية تفعيل و ايقاف المحرك، و مكيف هواء اوتوماتيكي، و سقف قابل للازالة، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب انظمة تعليق متطورة، و منظومة الحماية و الأمان، و التي تتمثل في الوسائد الهوائية و برامج المكابح، مع فرش من الجلد لجميع مقاعد مقصورة السيارة.

 

كما تضم صادم أمامي مدعوم بـ شدادات لسهولة الجر، و اضاءة أمامية تخلط بين اللون الأحمر و الارزق تزين الواجهة الأمامية، و المنطقة السفلية لهذه النسخة صاحبة العجلات الست.

 

تعتمد هيليفاير على محرك جيب رانجلر صاحب الـ 8 اسطوانات سوبر تشارجد، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 750 حصان بعد أن مر بعدة تعديلات، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مدعوم بوحدة قياس لنقل السرعة إلى منظومة الـ 4 عجلات أو اطلالة الـ 6 عجلات.

بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور
بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور
بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور
بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور
بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور
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