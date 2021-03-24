مدير معهد الكبد: سيطرنا على فيروس سي والعلاج بالمجان.. وواجهنا كورونا منذ بداية الجائحة.. ونستقبل يوميا 600 حالة

الدكتور باسم عيسي، مدير المعهد القومي لابحاث الامراض المتوطنة والكبد، في حواره لصدي البلد:





ساهمنا في المبادرات الرئاسية واولاها القضاء علي فيروس سي





لنا دور بحثي كبير علي المستوي الافريقي والعربي





نتعامل بشكل سريع مع القرارات علي نفقة الدولة





واجهنا كورونا منذ بداية الجائحة ومستعدون للموجه الثالثة





لدينا وفرة في ادوية الفيروسات وبالمجان





لقاح فيروس كرونا لايؤثر سلبا علي المتلقين من اصحاب امراض الكبد





المصابون بكورونا من اصحاب امراض الكبد يحتاجون لرعايه عاجلة





نستقبل من 400 الي 600 حالة يومية من اصحاب الامراض المزمنة





كشفنا واعطينا العلاج لاكثر من 60 ألف مريض بفيروس سي





قال الدكتور باسم عيسي، مدير المعهد القومي لابحاث الامراض المتوطنة والكبد، ان للمعهد دورا كبيرا في القضاء علي الامراض المتوطنة، وعلي رأسها الفيروس الوبائي سي، من خلال حملة القضاء علي فيروس سي، 100 مليون صحة.





واضاف عيسي، في حواره لصدي البلد، انه بالنسبة لفيروس كورونا، فيؤثر وبشكل ملحوظ علي الحالات غير المستقرة وتواجه مشكلة بمهام الكبد، مضيفا انه في حالة الشفاء او استقرار الحالة؛ يتعامل مثل المصاب العادي، ولا يؤثر سلبا تلقيه لفيروس كوورنا.





والي نص الحوار:





حدثنا عن دور المعهد القومي للكبد بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ؟





المعهد القومي للامراض المتوطنة والكبد، يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، له دور علاجي يتمثل في العيادت الخارجية والاقسام الداخلية وتخصصاتها والدور التعليمي، من خلال برامج تدريبة لصغار الاطباء بمجال الكبد والجهاز الهضمي علي مستوي جمهرية مصر العربية، وبعض البلدان الشقيقة كالسودان واليمن وبعض البلدان العربية.





والدور البحثي الذي من اهم ادوار المعهد، يشترك فيه جميع الدراسات الخاصة بالادوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وتطعيم اللقاح الخاص بكورونا، ومتابعه المرضي ما بعد القاح.









ما دور المعهد القومي للابحاث الامراض المتوطنة والكبد بالمنظومة الصحية في مواجهة كورونا؟





المعهد له دور كبير في التصدي للمشاكل الصحية التي تواجه مصر علي مدار تاريخه، منذ بداية البالهارسيا، وعلاج فيروس سي، وحتي جائحة كورونا التي يواجهها العالم.





وبالنسبة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، كان للمعهد دور طبي كبير منذ ادارج المعهد كا مستشفي للعزل وفرز حالات المصابة بكرونا بمايو 2020،وكان يتم استقبال الحالات عمل الاجراءات الطبية الازمة بداية من المسحة والاشعة المقطعية والحجز بالاقسام الداخلية، وتلقي العلاج طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة، وتخصيص عدد من اسره الرعاية لتخفيف العبء علي مستشفيات وزارة الصحة والتكدث بالموجة الاولي.





وبعد انحسار الموجة الاولي لفيروس كورونا، عاد المعهد لممارسة خدماته الطبية بالكامل، سواء مرض التهاب الكبد الوبائي سي و بي واورام الكبد وزراعه الكبد ومناظير الجهاز الهضمي.





وبالموجة الثانيه لفيروس كورونا، لم يتوقف المعهد عن استقبال المرضي ومصابي كورونا وبتخصيص مسار آمن لهم ومنفصل، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية، وتم زراعه كبد لحالات تعاني من التليف، والنتائج كانت مبشرة.





ما الخدمات الصحية التي يقدمها المعهد للمواطنين؟





المعهد يتمثل في عدد كبير من العيادات التخصصية لامراض الكبد، فيوجد عيادة خاصة، بـمرضي فيروس سي وبي والكبد الدهني والكبد المناعي، ويتم استقبال جميع المرضي وعرضهم علي اللجنة الطبية، بالاقسام المختلفه كالاشعة والجراحة، ويتم اتخاذ قرار في علاج المريض والربرتوكول لمناسب للعلاج، ويوجد عيادات اطفال الكبد و عياده امراض الجلدية الخاص بامراض الكبد وعيادة زراعه الكبد، وتررد عليها 400 الي 600 مريض يتلقون الخدمه الطبية اللازمة.





كيف يتعامل المعهد مع حالات العلاج علي نفقة الدولة؟





يقدم المعهد جميع الخدمات الطبية للمرضي بالمجان، عن طريق العلاج علي نفقة الدولة او عن طريق التأمين الصحي، من خلال خطاب التحويل للعلاج علي نفقة الدولة، وتكاليف الخدمة عبارة عن كشف او ايصالا لا يتعدي 20 او 30 جنيها، ولا تاخذ وقتا عادة الا القرارات التي تحتاج نظر من اللجنة الطبية العاليا للتاكيد علي القرار المناسب لمصلحة المريض، وباخذ تقريبا من 3 او 4 ايام، والاجراء العادي كصرف العلاج لا يتوقف ومستمر باستمرار.

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وبالنسبة للامراض المزمنة كالتليف الكبدي والفيروسي سي و بي، يتم تكرار القرار باستمرار، ويتم المتابعه والفحص باستمرار لتحديد حاله المريض، وتحديد بروتوكول علاج مناسب لحالته المتطورة، وقوائم الانتظار يتم دارسة الحاله بشكل سريع وعمل الاجراءات الازمة من صرف العلاج او العمليات التي تحتاجها.





ما هي مساهمات المعهد القومي للكبد في المبادرات الصحية والرئاسية؟





في المبادرات الرئاسية للقضاء علي فيروس سي بمبادرة 100 مليون صحة، كان يتردد 1500 مريض للعلاج، وتم علاج ما يزيد عن 60 الف مريض مصاب بفيروس سي، وتم عمل الاجراءات الطبية ما قبل وبعد العلاج، والنتائج كانت مرضيه بشكل كبير، وتم عمل تجارب سريرية لكل الادوية المدرجه بالسوق لعلاج فيروس سي، من خلال وحده الابحاث في المعهد.





ما مدي فاعلية ادوية فيروس سي وتوافرها؟





ادوية فيروس سي المباشرة نسبة نجاحها فوق 98% ولم يظهر منها اي مشاكل طول فتره العلاج، وبالنسبة للحالت المصابة بشكل متقدم اخذت العلاج والذي بدورة اوقف نشاط الفيروس، والتليف الموجد بالمريض يحتاج متابعة عن طريق عياده الكشف المبكر، ويتم عمل الفحص كل 6 اشهر، واذا تم اكتشاف تليف او مشاكل، يتم عمل فحوصات بالاشعة المقطعية، و بالرنين المغناطيسي، علي الكبد لتحديد حاله الكبد وتوجيه المريض بالعلاج المناسب.

ويتوافر علاج لفيروس سي بشكل كبير، خلال فترة 100 مليون صحة، ومعظم المصريين المصابين تم علاجهم من فيروس سي، والباقي الموجود لا اما اصيب حديثا او لم يأخذ العلاج لسبب او باخر، ولايوجد نقص بعلاج فيروس سي.





ما دور المعهد التعليمي في مجالات امراض الكبد والجهاز الهضمي؟





يعتبر المعهد من اوئل الاماكن التعليمية والتدربيية الخاصة بالكبد والجهاز الهضمي، وفي بداية علاج فيروس سي، كان اول مركز تم انشائة المعهد القومي للامراض المتوطنة والكبد، وطبقا لذلك كانت جميع المراكز الاخري يتم تدريب الكوادر الطبية والادارية فيها علي برتوكول العلاج ونظام العمل وفحص المرضي وغيره داخل المعهد، والموضوع تخطي الجانب المحلي ولجئت بعض الدول الافريقية الي التجربة المصرية نظرا الي نجاحها في علاج فيروس سي، قامت بارسال بعض الزملاء الاطباء الافارقة للتدريب علي برتوكولات العلاج وفحص المرضي والدورة العلاجية للمريض بداية من دخولة المستشفي وتلقيه العلاج والمتابعه بعدها من 3 ال 6 شهور علي حسب الحالة وبرتوكولات العلاج.





وعلي مستوي التدريب العملي تم استقبال الزمالة المصرية للتدريب بجيمع التخصصات العلمية داخل المعهد، سواء علي مناظير الجهاز الهضمي بالكامل، وجراحات الكبد والصيدله، وذلك علي مستوي المصريين والدول العربية الشقيقة والدول الافريقية.





ما تأثير فيروس كورونا المستجد علي اصحاب الامراض المزمنة كالكبد والجهاز الهضمي؟





علاقة فيروس كورونا والامراض الكبدية، ففيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، ونسبة الاصابات تكون عالية، من الحالة المتوسطة او الشديدة، بالنسبة للمرضي المصابين بمشاكل صحية خاصة بامراض مزمنة خاصة بنقص المناعة، مثل مريض الكبد والسكر وخلافة.





ما هو الحال بالنسبة لتلقي مرضى الكبد والجهاز الهضمي ل لقاح كورونا ؟





لو حالة الكبد مستقرة ومتكافئة، واخذ علاج فيروس سي وحاله الكبد مستقرة و تم شفائة، يكون مثلة مثل اي شخص عادي، ولكن لو غير متكافئة ويعاني من تليف كبدي ومضاعفات الكبد يحتاج رعاية طبية عالية ويحتاج لتواجده بالمستشفي عند اصابتة بفيروس كورونا، لمتابعة الحالة الصحية، والتدخل السريع، ويتم استقبال الحالت المصابة بفيروس كورونا، التي تعاني من امراض الكبد لمتابعتها وعلاجها.





وبالنسبة للتطعيمات، لا توجد مشكلة من تلقيها.





ما دور المعهد الحالي في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا؟



