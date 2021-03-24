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رياضة

أسامة جلال : محمد صلاح إضافة كبيرة وقوية لمنتخب مصر الأوليمبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون إضافة قوية للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا اختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب محمد صلاح للمشاركة معنا في الأولمبياد سيمثل قوة كبيرة لنا، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، وتواجده معنا يزيد من قوة المنتخب بكل تأكيد".

وأكمل "كذلك أي لاعب كبير سيختاره شوقي غريب للمشاركة معنا سيكون إضافة للمنتخب في طوكيو ، منتخبنا قادر على مواجهة أي منتخب في الأولمبياد لأن من يريد تحقيق إنجاز عليه مواجهة كل المنتخبات القوية وهذا هو هدفنا".

جدير بالذكر أن معكسر المنتخب الأوليمبي سيشهد غياب عدة عناصر بارزة بداية من مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي والمنتخب مع المنتخب المصري الأولى إلى جانب أحمد ياسر ريان هداف سيراميكا كليوباترا والمتواجد مع المنتخب الأول أيضًا.

في المقابل، سيغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن التواجد مع المنتخب الأوليمبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية مع فريقه في بطولة الكونفدرالية.
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