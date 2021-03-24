أسامة جلال : محمد صلاح إضافة كبيرة وقوية لمنتخب مصر الأوليمبي

قال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون إضافة قوية للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

في الأولمبياد لأن من يريد تحقيق إنجاز عليه مواجهة كل المنتخبات القوية وهذا هو هدفنا".

وأكمل "كذلك أي لاعب كبير سيختاره شوقي غريب للمشاركة معنا سيكون إضافة للمنتخب في طوكيو ، منتخبنا قادر على مواجهة أي منتخب في الأولمبياد لأن من يريد تحقيق إنجاز عليه مواجهة كل المنتخبات القوية وهذا هو هدفنا".

وقال أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا اختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب محمد صلاح للمشاركة معنا في الأولمبياد سيمثل قوة كبيرة لنا، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، وتواجده معنا يزيد من قوة المنتخب بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن معكسر المنتخب الأوليمبي سيشهد غياب عدة عناصر بارزة بداية من مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي والمنتخب مع المنتخب المصري الأولى إلى جانب أحمد ياسر ريان هداف سيراميكا كليوباترا والمتواجد مع المنتخب الأول أيضًا.





في المقابل، سيغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن التواجد مع المنتخب الأوليمبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية مع فريقه في بطولة الكونفدرالية.