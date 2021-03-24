إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها الراحل بصورة نادرة من شبابه.. شاهد

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا، متابعيها صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا من شبابه، وذلك من من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ايمي طلعت زكريا علي الصورة قائلة " أبى❤️ أيا موتُ سَلَب مني مُهجتي.. ألم تقوَ تصبِرُ رأفةً بحالتي؟ صَبَغَ أسوَدُكَ نَصاعةَ أبيَضي فلا رسم يُجدي بلا ألواني و فُرشَتي، يا مُحاربًا لم أرى فيه الخنوع، تفاجئني كلَ مرة بالرجوع، لَمَ إستسلمتَ آخرَ جولةٍ و تركتَ جدار قلبي مائلًا مَصدوع"





وتوفي الفنان طلعت زكريا بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها العديد من الأدوار التي أثرت الحياة الفنية، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.



