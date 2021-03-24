خبير لوائح : تعيين مجلس الأهلي لـ الكفراوي مديراً تنفيذياً مخالف للقانون

قال محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" إن هناك عواراً قانونياً في قرار تعيين إبراهيم الكفراوي مشرفًا على الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي.





ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماع الاثنين، الشكر لمحمد مرجان، وقرر تعيين عضو مجلس الإدارة إبراهيم الكفراوي مشرفًا على الإدارة التنفيذية.





وأوضح بيومي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "اللائحة واضحة بعدم تولي عضو المجلس أي منصب آخر ، لا يوجد منصب بالإشراف على الإدارة التنفيذية، هناك مدير تنفيذي فقط".





وأتم: "كان من الطبيعي أن تكون إدارة الأهلي قد أعدت البديل مع علمها بأن محمد مرجان سيرحل، لكن التأخير في تعيين مدير تنفيذي جديد هو إخفاق من إدارة الأهلي".