سفير مصر في كينيا ينفي حدوث تلاعب بنتيجة مسحات كورونا للاعبي المنتخب

نفي خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، إمكانية وجود تلاعب في نتائج المسحات الخاصة للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، مشيرًا إلى أن هناك تأمينا عالي المستوى لبعثة الفراعنة في كينيا.





ويواجه المنتخب الوطني منتخب كينيا، في السادسة من مساء غد الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.





وأضاف سفير مصر في كينيا، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبوتس 2" في برنامج " مساء أون تايم» الذي يُقدمه الإعلامي مدحت شلبي: "هناك تحسن في حالة الطقس قبل مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكيني، مؤكدًا: كينيا بها حظر تجول من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحًا بتوقيت كينيا الذي يتأخر عن توقيت القاهرة بساعة".



