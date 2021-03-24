السودان يعلن توقف العمل بـ مصفاة الخرطوم لهذا السبب

أعلنت وزارة الطاقة في السودان، تعليق عمل كافة وحدات مصفاة الخرطوم اضطراريا، على خلفية توقف وحدة المصفاة الرئيسية التي تنتج 70% من المشتقات النفطية.





وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن وحدة المصفاة الرئيسية توقفت؛ بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري، نتيجة لضغطٍ عالٍ، فيما أوضحت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لإرجاعها للعمل في أقرب وقت.





وأكدت الوزارة السودانية أن العطل "خفيف ويمكن إصلاحه في أسرع وقت"، مضيفة أنه تم تأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد.





وأفادت الوكالة بأن وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، ووكيل قطاع النفط حامد سليمان، يقودان جهودا حثيثة لتسريع إعادة المصفاة للخدمة.



