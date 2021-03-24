أسوأ من الكابوس .. رجل يستيقظ من نومه ليجد عنكبوتًا عملاقًا على وجهه .. شاهد

استيقظ رجل أسترالي من نومه على مفاجأة "أسوأ من الكابوس"، حيث اكتشف عنكبوتًا عملاقًا من فصيلة " العناكب الصيادة " يزحف على وجهه بينما كان يستعد لبدء يومه، وتركته هذه المفاجأة عاجزًا عن الحركة.





ونشر في أعقاب ذلك تفاصيل ما تعرض له عبر منصة "Reddit" للتواصل الاجتماعي، وأرفق صورة التقطها للعنكبوت الذي سقط على وجهه بمنشوره، وكتب موضحًا أن هذا العنكبوت سقط عليه مباشرة أثناء استيقاظه من النوم، حسبما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأضاف أن الموقف حدث صباح أمس الأول، الاثنين، وكان آنذاك قد أفاق لتوه من النوم ومازال مستلقيًا على فراشه، وانتبه إلى شيء ما يتحرك على السقف فوقه، وقبل أن تتاح له الفرصة للتفكير سقط العنكبوت على وجهه، ورغم أنه بدأ في الصراخ مذعورًا في الحال، إلا أن زوجته واصلت نومها دون أن يوقظها رد فعله الهستيري.





وأشار صاحب المنشور، والذي لم تُذكر هويته في تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أنه استطاع السيطرة على العنكبوت ووضعه في وعاء بلاستيكي وأخرجه بعيدًا عن مسكنه.









وتفاعل العديد من مستخدمي منصة "Reddit" مع المنشور، واصفين هذا الموقف بكونه "أسوأ مخاوفهم"، ووصفه أحد الرواد بنبرة ساخرة قائلًا إن العنكبوت بمثابة " منبه مخيف من الطبيعة ".



