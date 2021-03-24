الجراحة الثالثة اليوم .. رحلة حورية فرغلي مع العمليات

وسافرت حورية فرغلي منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج الضرر الذي أصاب أنفها منذ عدة سنوات، ومازالت تعاني من آثاره الجانبية حتى الآن، من خلال إجراء عدة عمليات في محاولة لتخفيف الألم الذي أصابها لفترة طويلة.





سبب أزمة حورية فرغلي الصحية

قالت حورية فرغلي في تسجيل صوتي لبرنامج لايت شو، إنها أجرت عملية غير ناجحة في لندن قبل حوالي 5 أو 6 سنوات، ترتب عليها أزماتها الصحية الحالية.

وسافرت حورية فرغلي منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج الضرر الذي أصاب أنفها منذ عدة سنوات، ومازالت تعاني من آثاره الجانبية حتى الآن، من خلال إجراء عدة عمليات في محاولة لتخفيف الألم الذي أصابها لفترة طويلة.





الجراحة الأولى





أول عملية جراحية لـ حورية فرغلي، استغرقت حوالى 10 ساعات، وكانت عبارة عن استئصال خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري ، ووضعهما في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعي.





الجراحة الثانية





أجرت حورية فرغلي، العملية الجراحية الثانية لها، مطلع مارس الجاري، وكان في الأنف، وذلك بعد 20 يومًا من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح.





الجراحة الثالثة