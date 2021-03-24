الجراحة الثالثة اليوم .. رحلة حورية فرغلي مع العمليات

تترقب الفنانة حورية فرغلي، إجراء العملية الجراحية الثالثة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 24 مارس، بسبب عيوب في أنفها أدت إلى صعوبات في التنفس، ما استدعى تحديد جراحات لها، لتحسين التنفس وشكل الأنف.
وسافرت حورية فرغلي منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج الضرر الذي أصاب أنفها منذ عدة سنوات، ومازالت تعاني من آثاره الجانبية حتى الآن، من خلال إجراء عدة عمليات في محاولة لتخفيف الألم الذي أصابها لفترة طويلة.
سبب أزمة حورية فرغلي الصحية
قالت حورية فرغلي في تسجيل صوتي لبرنامج لايت شو، إنها أجرت عملية غير ناجحة في لندن قبل حوالي 5 أو 6 سنوات، ترتب عليها أزماتها الصحية الحالية.
وسافرت حورية فرغلي منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج الضرر الذي أصاب أنفها منذ عدة سنوات، ومازالت تعاني من آثاره الجانبية حتى الآن، من خلال إجراء عدة عمليات في محاولة لتخفيف الألم الذي أصابها لفترة طويلة.
الجراحة الأولى
أول عملية جراحية لـ حورية فرغلي، استغرقت حوالى 10 ساعات، وكانت عبارة عن استئصال خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعي.
الجراحة الثانية
أجرت حورية فرغلي، العملية الجراحية الثانية لها، مطلع مارس الجاري، وكان في الأنف، وذلك بعد 20 يومًا من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح.
الجراحة الثالثة
تخضع حورية فرغلي، اليوم الأربعاء 24 مارس، لعملية جراحية ثالثة فى أنفها، وهي عبارة عن تأهيل لوضع عظام الأنف، ووضعها في المكان المناسب حتى تعود شكلها الطبيعى مرة أخرى،
العملية الأخيرة
تترقب حورية فرغلي، بعد جراحة اليوم، العملية الرابعة والأخيرة لها في شهر أبريل المُقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجراحة، وماذا تعالجه.
حالتها الصحية
كشفت مصادر مقربة من الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد إجرائها العملية الثانية منذ أيام قليلة فى أمريكا وتحديدًا ولاية شيكاغو.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة، إن حورية فرغلى ستجرى العملية الثالثة اليوم، والتى تشهد تأهيلًا لوضع العظام فى المكان الذى شهد التعديل المباشر والخاص بالأنف.
حورية فرغلي ترد على الشائعات
أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن الصورة المتداولة حاليًا على السوشيال ميديا قديمة وتم التقاطها منذ 6 سنوات أثناء إجرائها عملية في أنفها.
وعن حالتها الصحية، قالت حورية في تصريح لـ صدى البلد: "أنا بخير وسأجرى عملية جراحية أخرى يوم الأربعاء .. ادعولي".
وأضافت: "الجراحة ستكون هي الثالثة؛ حيث أجريت العملية الأولى وكانت عبارة عن قطع جزء من الخلايا الجذعية وعظام من القفص الصدرى، حيث تم وضعهم في الأنف لكي تأخذ شكلها الطبيعي.