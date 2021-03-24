الخامسة بقافلة الشمال .. تفاصيل جنوح سفينة وتعطل الملاحة بقناة السويس

جنحت سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس، ما تسبب في ازدحام مرور السفن على طرفي الشريان التجاري الدولي الحيوي وتعطل الملاحة.





من جهتها، كشفت المصادر، ان ترتيب السفينة الخامس في القافلة المتجهة شمالًا، وتعطلت ما يقرب من 15 سفينة، ضمن القافلة الشمالية، كما تم حظر القافلة المتجهة جنوبا.





وتحمل السفينة Ever Given، مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، مملوكة لشركة الشحن التايوانية Evergreen ومسجلة في بنما.





يوضح موقع مراقبة الشحن Vesselfinder السفينة المنكوبة TankerTrackers.com لمراقبة التجارة، بأن هناك "الكثير من الناقلات المحملة بالكامل" عالقة عند طرفي القناة التي تحمل النفط السعودي والروسي والعماني والأمريكي.





تدخلت هيئة قناة السويس، لإعادة تعويم السفينة، من خلال ما يقرب من 7 قاطرات، بقوة شد 50 الي 160 طن للقاطرة الواحدة.





شاركت القاطرات، مساعد وبركة وسفيتزر ومصاحب وسلام ومسعد وتحيا مصر.







