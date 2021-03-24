حدث ليلاً | ارتفاع إصابات كورونا وتصنيع اللقاح بمصر قريبًا .. تحذيرات من العاصفة الترابية .. هاني شاكر يناشد الرئيس : إنقذ الزمالك.. نتنياهو يفوز بانتخابات إسرائيل



جماهير النادي ولادك .. هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بإنقاذ الزمالك ناشد الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك، مما يحدث فيه حاليا. ووجه هاني شاكر، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال في مداخلة ..

هاني شاكر : الزمالك يدفع ثمن رحيل مرتضى منصور .. وأتمنى عودة المجلس المنتخب يرى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية. وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول"





حتحوت يكشف بنود لائحة الزمالك الجديدة : خصم 35% من العقود عقوبة توديع البطولات .. فيديو قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، تعمل على وضع لائحة جديدة للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة. وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»





أسامة جلال : محمد صلاح إضافة كبيرة وقوية لمنتخب مصر الأوليمبي قال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون إضافة قوية للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

السعودية .. مفتي المملكة يرفع الأذان من الجامع الكبير نيابة عن المؤذن .. فيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ، وهو يرفع الآذان من الجامع الكبير في الرياض"جامع الإمام تركي بن عبدالله





ذكرت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة، رفعت حجز الأرصدة عن عدد من المشاهير المتهمين في قضايا "غسل الأموال"، في إشارة إلى سقوط هذه التهم عن هؤلاء المشاهير، وتمهيدًا لحفظها.