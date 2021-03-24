حدث ليلاً | ارتفاع إصابات كورونا وتصنيع اللقاح بمصر قريبًا .. تحذيرات من العاصفة الترابية .. هاني شاكر يناشد الرئيس : إنقذ الزمالك.. نتنياهو يفوز بانتخابات إسرائيل

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 500 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه حتى الآن لا يوجد رسوم للحصول على لقاح كورونا في مصر.
بالتزامن مع العاصفة الترابية .. قرّر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، بجميع مراكز المحافظة.. المزيد..
قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج المبكر او زواج القاصرات هو الزواج قبل السن التي حددها القانون بـ 18 سنة. وأضاف خالد عمران في حواره في برنامج "من مصر"....
علقت مريم مختار، ضحية تحرش مترو الأنفاق، على الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة بحبس المتحرش 3 أعوام وتغريمه، مضيفة: "الجُرأة اللي فيا دي وإني أطلع الموبايل وأصوره ، استمدتها من خطيبي ،
كشفت ماري اسكندر أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة بـ ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ، تفاصيل وصولها لهذا المنصب . وقالت ماري إسكندر في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر "
نفي خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، إمكانية وجود تلاعب في نتائج المسحات الخاصة للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، مشيرًا إلى أن هناك تأمينا عالي المستوى لبعثة الفراعنة في كينيا.
ناشد الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك، مما يحدث فيه حاليا. ووجه هاني شاكر، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال في مداخلة ..
يرى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية. وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول"
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، تعمل على وضع لائحة جديدة للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة. وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»
قال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون إضافة قوية للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ، وهو يرفع الآذان من الجامع الكبير في الرياض"جامع الإمام تركي بن عبدالله
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة، رفعت حجز الأرصدة عن عدد من المشاهير المتهمين في قضايا "غسل الأموال"، في إشارة إلى سقوط هذه التهم عن هؤلاء المشاهير، وتمهيدًا لحفظها.
قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، باستهداف الطيران الإسرائيلي لموقع بدر التابع .
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت اليوم. وكتب نتنياهو قبل قليل على تويتر: "مواطنو إسرائيل، شكرًا ...
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول التحالف المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست على 61 مقعدا، مقابل 52 لمعسكر نتنياهو.
سجلت السلطات الصحية في البرازيل قفزة قياسية في حصيلة الوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأكثر من 3 آلاف حالة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل3251 وفاة جديدة بف