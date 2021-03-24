ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل : حل مشكلة تسببت في تعطل البريد الإلكتروني

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:05 ص
جوجل
جوجل
Advertisements
أ ش أ
أعلنت جوجل، اليوم الأربعاء، حل مشكلة تسببت في تعطل بريدها الإلكتروني، وتطبيقات أندرويد الأخرى لبعض الأشخاص يوم الاثنين.

وذكرت جوجل على مدونتها - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - " نجري تحسينات مستمرة لتطوير أنظمتنا.. ويجب على مستخدمي الهواتف المحمولة التوجه إلى متجر "جوجل بلاي"، لتحديث "أندرويد سيستم ويب فيو" و"جوجل كروم"، مشيرة إلى أن تحديثهما سيؤدي إلى حل المشكلة لدى جميع المستخدمين". 

ورجح موقع "سي نت"، المتخصص في التكنولوجيا، أنه "يبدو أن المشكلة نشأت عن خطأ في إصدار سابق من 'أندرويد سيستم ويب فيو'، وهو نظام يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب".

وبدأت المشاكل مع البريد الإلكتروني الخاص بجوجل وتطبيقات أندرويد في الظهور، بعد ظهر الاثنين، واستمرت حوالي 7 ساعات، ولجأ العديد من الأشخاص إلى موقعي تويتر وريديت للإبلاغ عن مشكلة تعطل تطبيقات أندرويد، بما في ذلك مالكو هواتف سامسونج وبيكسل. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالون يتسبب في وفاة رضيعة عمرها 8 أشهر خنقًا في فراشها .. تفاصيل

تذكرة مفقودة تهدد شابًا بفقدان ثروة تتجاوز 18 مليون جنيه

أسوأ من الكابوس .. رجل يستيقظ من نومه ليجد عنكبوتًا عملاقًا على وجهه .. شاهد