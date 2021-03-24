أخبار التكنولوجيا | وان بلس تعلن عن OnePlus 9R أرخص هواتفها .. مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord بمبلغ هائل

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra ، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، Galaxy S21 ، كما أنه واحدا من أفضل هواتف الأندرويد الحالية، ويتمتع بعدد من المميزات حيث أنه أول هاتف من فئة S الذى يأتى مع القلم الألكتروني الذكى S Pen .









نجح هاتف آيفون الذكي الشهيرة عفى تحقيق سلسلة نجاحات عالمية منذ صدوره فى عام 2007 من قبل آبل الأمريكية، حيث يقدم مزيجًا من الأداء السلس و التصميم الأنيق، بينما عيبه الأبرز سعره المرتفع، و من بين إصداراته القوية آيفون 8، الذى يأتى بحجم ذكي للغاية، و تستطيع الحصول على نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.





