أخبار التكنولوجيا | وان بلس تعلن عن OnePlus 9R أرخص هواتفها .. مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord بمبلغ هائل

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أعلنت شركة وان بلس الصينية، رسميا، منذ قليل، عن هاتفيها OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro ، من ضمن مجموعة هواتفها الرائدة OnePlus 9 ، حيث من المتوقع أن تعلن الهاتف الثالث فى المجموعة بعد قليل، مع بدء الحجز المسبق للهواتف فى 26 مارس المقبل، ثم طرح الهواتف فى 2 أبريل القادم.
كشفت شركة وان بلس الصينية رسميا منذ قليل، عن هاتفيها، OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro فى حدث يعتبر الأقوى والأهم على مستوى إطلاق هواتف الأندرويد، حيث صدرت الهواتف بعدد من التقنيات الكبيرة جدا على مستوى الشاشة والكاميرا وكذلك البطارية.
فى حدث هو الأقوى من نوعه فى عالم هواتف الأندرويد أعلنت شركة وان بلس الصينية، رسميا، عن هاتفيها OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro الرائدين، وكذلك عن هاتف OnePlus 9R الذى يعد أرخص هاتف رائد فى المجموعة.
كشفت شركة "نينتندو" العريقة فى مجال ألعاب الفيديو عن تعاونها مع نظيرتها "نيانتيك" صاحبة تطبيق "بوكيمون جو" للهواتف الذكية، لتقديم هدية لأصحاب الهواتف الذكية تتضمن ألعابًا مصممة بتقنية الواقع المعزز لشخصيات "نينتندو" الشهيرة.
كشفت تقارير أن شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، تجرى محادثات لشراء تطبيق الدردشة Discord مقابل 10 مليارات دولار، وذلك للمنافسة فى سوق تطبيقات الدردشة.
يعد هاتف Galaxy S21 Ultra ، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، Galaxy S21 ، كما أنه واحدا من أفضل هواتف الأندرويد الحالية، ويتمتع بعدد من المميزات حيث أنه أول هاتف من فئة S الذى يأتى مع القلم الألكتروني الذكى S Pen .
نجح هاتف آيفون الذكي الشهيرة عفى تحقيق سلسلة نجاحات عالمية منذ صدوره فى عام 2007 من قبل آبل الأمريكية، حيث يقدم مزيجًا من الأداء السلس و التصميم الأنيق، بينما عيبه الأبرز سعره المرتفع، و من بين إصداراته القوية آيفون 8، الذى يأتى بحجم ذكي للغاية، و تستطيع الحصول على نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.