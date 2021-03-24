تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب شحوط سفينة وتعطل الملاحة بقناة السويس

قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تشكيل لجنة فنية للكشف عن سبب جنوح سفينة حاويات عملاقة أثناء عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس مساء أمس الثلاثاء.





وأضاف "ربيع" في تصريحات صحفية، أن كراكات الهيئة اتجهت على الفور إلى موقع السفينة لتعويمها وستواصل أعمال التعويم في السابعة صباح اليوم، لافتا إلى أن حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة ايفير جيفين وقع أمس الثلاثاء في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.





وقال رئيس هيئة قناة السويس :" أنا متواجد في موقع السفينة لمتابعة أعمال التعويم، وحركة الملاحة في القناة اليوم ستمر من خلال المجرى الرئيسي للقناة ولا داعي لأي قلق بشأن توقف الملاحة".





جنحت سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس، مما تسبب في ازدحام مرور السفن على طرفي الشريان التجاري الدولي الحيوي.





من جهتها كشفت المصادر، أن السفينة Ever تبلغ حمولتها 200 ألف طن، كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء، بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.





وأشارت المصادر، إلى أن ترتيب السفينة الخامس في القافلة المتجهة شمالًا، وتعطل ما يقرب من 15 سفينة، ضمن القافلة الشمالية، كما تم حظر القافلة المتجهة جنوبا.





وتحمل السفينة Ever Given، مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، مملوكة لشركة الشحن التايوانية Evergreen ومسجلة في بنما.

من جهتها، أكدت المصادر، بجنوح السفينة إيفر جيفن ، والتي فقدت قوتها و"كادت أن تصطدم بباقي السفن.





وأوضح موقع مراقبة الشحن Vesselfinder السفينة المنكوبة TankerTrackers.com لمراقبة التجارة، بأن هناك "الكثير من الناقلات المحملة بالكامل" عالقة عند طرفي القناة التي تحمل النفط السعودي والروسي والعماني والأمريكي.





تدخلت هيئة قناة السويس، لاعادة تعويم السفينة، من خلال ما يقرب من 7 قاطرات، بقوة شد 50 الي 160 طن للقاطرة الواحدة.





شاركت القاطرات، مساعد وبركة وسفيتزر ومصاحب وسلام ومسعد وتحيا مصر.





وقالت المصادر، انه في حالة فشل محاولات التعويم، مقرر ان تلجأ قناة السويس الي الاستعانة بالسفينتين نجدة ١ و نجدة ٢ لتخفيف حمولة السفينة.

وكشفت مصادر ملاحية، تعثر السفينة إيفر جيفن التي يبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر في القناة، وفشل جميع محاولات إعادة تعويمها.



