أخبار الفن | جراحة جديدة لـ حورية فرغلي اليوم .. نقل الموجي الصغير إلى العناية المركزة .. وفاة الفنان الأمريكي جورج سيجال

علم "صدى البلد" أن النجمة أصالة ستغني تتر مسلسل "بنت السلطان" للنجمة روجينا، من تلحين محمد رحيم، والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «نسل الأغراب»، وهو العمل الأخير لها، والتي رحلت قبل أن تختتم مشاهدها فيه، وتشاهده.



