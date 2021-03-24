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فن

أخبار الفن | جراحة جديدة لـ حورية فرغلي اليوم .. نقل الموجي الصغير إلى العناية المركزة .. وفاة الفنان الأمريكي جورج سيجال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:18 ص
حورية فرغلي
حورية فرغلي
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

أعلنت غنوة الموجي  ابنة الموسيقار محمد الموجى، عن نقل شقيقها الملحن محمد أمين الموجى الملقب بـ "الموجي الصغير" للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

علم "صدى البلد" أن النجمة أصالة ستغني تتر مسلسل "بنت السلطان" للنجمة روجينا، من تلحين محمد رحيم، والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «نسل الأغراب»، وهو العمل الأخير لها، والتي رحلت قبل أن تختتم مشاهدها فيه، وتشاهده. 

تترقب الفنانة حورية فرغلي، إجراء العملية الجراحية الثالثة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 24 مارس، بسبب عيوب في أنفها أدت إلى صعوبات في التنفس، ما استدعى تحديد جراحات لها، لتحسين التنفس وشكل الأنف. 

كشفت تقارير إخبارية عالمية خبر وفاة الفنان الأمريكي جورج سيجال، عن عمر يناهز 87 عامًا، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد. 
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