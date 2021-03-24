محمد منير: فجأة لقيت نفسي في الستينات من غير جواز ولا عيال

أكد الكينج محمد منير أنه لم يقصد عدم الزواج أو الإنجاب، مرددا:" فجأة لقيت نفسي فى الستينات بس على فكرة أنا لسه فاتح الباب، ممكن أتجوز بكرة بعده الله أعلم".









وأوضح الكينج خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة"، أن الغناء ينقذه فى جميع الأوقات، فى الحزن والفرح، وروي أن يوم عزاء والدته دخل الحمام ووجد نفسه يغنى تعبيرا عن الحزن الشديد بداخله.





وكشف منير، مفاجأة غير متوقعة، عن نادي كرة القدم الذي يقوم بتشجيعه حاليًا، إنه كان من مشجعي نادي الزمالك، لكن حاليًا يحب لاعبي فريق الأهلي.



